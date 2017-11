"No te mereces una bala": el contundente mensaje de Uma Thurman a Harvey Weinstein "Dije recientemente que estaba enojada y tengo algunos motivos, #metoo en caso de que no te hayas dado cuenta por la expresión de mi rostro" IDEAL.ES Viernes, 24 noviembre 2017, 10:19

Uma Thurman ha roto su silencio sobre las acusaciones de abuso sexual vertidas contra el productor de cine Harvey Weinstein. La actriz, aprovechando el Día de Acción de Gracias, señalo al productor y se mostró satisfecha de que las revelaciones llegaran lentamente.

“No te mereces una bala", le espetó la intérprete, que ha sido protagonista de varios filmes de Quentin Tarantino, todos ellos producidos por Harvey Weinstein.

"Estoy agradecida hoy por estar viva, por todos los que amo y por todos aquellos que tienen la valentía de luchar para los demás". "Dije recientemente que estaba enojada y tengo algunos motivos, #metoo en caso de que no te hayas dado cuenta por la expresión de mi rostro.

Creo que es importante tomarte tu tiempo, ser justo, ser exacto, así que... ¡feliz Acción de Gracias a todos! (excepto a ti, Harvey, y todos tus retorcidos conspiradores. Me alegro de que esté ocurriendo lentamente, no te mereces una bala)",

Cabe recordar que previamente, preguntada por los casos de acoso sexual en Hollywood, Uma se había decantado por no dar su opinión afirmando: “Cuando hablo enfadada suelo arrepentirme de como me expreso. He estado esperando a sentirme menos enfadada. Cuando esté preparada diré lo que tenga que decir”. Y vaya si lo ha hecho.