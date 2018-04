Mercedes Milá critica el paripé de las reinas tras la famosa polémica: «Lo que hizo es una estupidez. Se equivocó» La periodista catalana opinó anoche en Salvados sobre la actuación de la reina Letizia en Palma y también en la visita al rey por su operación: «¡Pero qué es esta mentira, qué es esta hipocresía!» IDEAL.ES Lunes, 16 abril 2018, 17:25

La periodista y presentadora de televisión Mercedes Milá estuvo anoche en el programa Salvados, de La Sexta, en el que habló con Jordi Évole de diversos temas: historia de la televisión, cómo han cambiado las entrevistas, temas políticos, en el ámbito personal de su depresión; también de Gran Hermano, temas de antes, de ahora y, entre ellos, de la famosa polémica de la reina Letizia. Jordi Évole iniciaba así esa parte de la entrevista:

-Cuando viste la imagen, ya icónica, de Letizia parece que impidiendo una foto de la reina Sofía con sus nietas, ¿qué pensaste?

-Lo pero no es eso, lo peor es lo que hicieron después y ahí entran los gabinetes de imagen. Lo peor es ir a ver al rey que está convaleciente por una operación de rodilla, con el cual además me siento muy solidaria porque yo también tengo la rodilla operada, y hacer ver como que le abres la puerta del coche a tu suegra. ¡Pero qué es esta mentira! Qué es esta hipocresía si la verdad la vimos en Palma de Mallorca que es que no aguantas que digan nada de la educación de tus hijas, que tú quieres marcar las fotos que le van a hacer.

Letizia es una mujer extraordinaria, yo creo que es extraordinaria. Era una buena periodista y es una mujer extraordinaria. Pero la deformación que deben sufrir metidos en esa familia real es tan importante que acaban siendo de Marte. Lo que hizo es una estupidez, se equivocó. Y como decía mi cuñada Sagrario «todos tenemos un mal día». Cuando tenemos un mal día, yo creo que es mucho mejor pedir perdón.

Aquí puedes ese parte de la conversación.