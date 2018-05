Mercedes Milá confiesa el drama que atravesó: «Fue muy duro, lloraba y no quería salir» Dos años después de dejar 'Gran Hermano', la periodista regresa a la televisión con Movistar+ MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 4 mayo 2018, 09:30

Tenía muchas ofertas sobre la mesa, «casi todo programas de entrevistas», pero ha sido su amistad con el aventurero Jesús Calleja, con quién viajó al Polo Norte en un capítulo de 'Planeta Calleja' (Cuatro), la principal culpable de que Mercedes Milá (Barcelona, 1951) regrese a la televisión de la mano de la productora que este posee, Zanskar, y del canal #0 de Movistar+. Lo hace dos años después de pasarle el testigo a Jorge Javier Vázquez de 'Gran Hermano', 'reality' que estuvo presentando durante 17 ediciones, y tras superar una depresión de la que ha salido gracias «a los libros, a mi madre y a 'Scott'».

Este último precisamente es la otra mitad de su nuevo programa, que lleva por título 'Scott & Milá'. «Es curioso, es el primer perro que he tenido en mi vida. Cuando mi padre murió, hace seis años, a mi madre le intentamos regalar un perro y llegó 'Scott', un schnauzer pequeñito, una bolita, pero no podía cuidarlo porque tiene 90 años, así que me lo quedé yo. Con él fui descubriendo otra existencia, que me ha hecho ver la vida de otra manera en los momentos duros que he pasado, cuando solo lloraba y lloraba», recuerda Milá.

Esa relación es la que han aplicado al formato, «es el símbolo de la mirada personal de Mercedes, queremos olvidarnos de su mirada periodística para tratar temas que no aparecen en la primera línea de los medios, pero que nos afectan a todos. Uno de ellos, por ejemplo, será la identidad de nuestro país», añade María Ruiz, la productora, con la que Milá aún mantiene discusiones sobre los detalles del programa. Dos mujeres de carácter que tienen visiones ligeramente distintas de lo que debería ser el resultado final.

Ellas no ocultan que el formato, de ocho episodios, está aún verde -su estreno está previsto para octubre o noviembre- pero ayer Milá quiso reunir a un grupo de periodistas en el centro de Madrid para explicar lo que desde hace meses era «un secreto». «Me han dicho que haga lo que me dé la gana, y eso es muy peligroso. Siempre he tenido una obsesión con lo que pasa al día siguiente de una gran noticia, ¿qué ha pasado con los heridos de un atentado? Por ejemplo. A mí es un tipo de historias que me parece que están por hacer, dejar que los temas crezcan. No es un formato de denuncia, pero la mirada mía puede tener muy mala leche», reconoce ella, y adelanta también que no será un programa de plató y que viajará mucho.

Se ofreció a presentar 'OT'

La veterana periodista está, a sus 67 años, igual de ilusionada que cuando entró a trabajar por primera vez en los estudios de Sant Cugat de TVE en Cataluña. Durante el encuentro llegó a reconocer que se ofreció a la cadena pública para presentar la última edición de 'Operación Triunfo', aunque el elegido a la postre sería Roberto Leal. Sin embargo, no todo ha sido felicidad en su vida en los últimos tiempos. «He estado muy volcada en mi librería, he aprendido cosas nuevas como yoga o nutrición. Ahora me encuentro mejor y duermo bien, pero ha sido un tiempo muy duro y solitario, con poca gente cerca. Ha habido días que no quería ni salir, el día que me dijeron que tenía depresión no me lo creía, con mi carácter… Luego entiendes que sí y que es mejor que no te avergüences».