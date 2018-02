«En Mercedes hay muchas madres» «Para mi personaje, este es un año de hacer mucha unión familiar, cuidando a todos», anticipa. / TVE Ana Duato lleva 19 temporadas en la piel de Mercedes Alcántara, la matriarca de 'Cuéntame cómo pasó' (TVE).«No me arrepiento de rechazar papeles, estoy entregada a esta serie», asegura MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 15 febrero 2018, 10:09

Para muchos espectadores de 'Cuéntame cómo pasó' (esta noche, 22.40 horas), la veterana serie de TVE que acaba de cumplir 19 temporadas, Mercedes Alcántara representa los mejores recuerdos de sus propias madres. Detrás está el trabajo de la actriz Ana Duato (Valencia, 1968), que ha creado un personaje con los retales de todas las mujeres a las que admira, un papel que ya forma parte de la historia de la televisión en España.

- ¿Qué siente al ver las fotos de la primera temporada?

- Una se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, pero creo que ha pasado muy bien para todos nosotros. Ya sentimos nostalgia de la propia nostalgia, de nuestros propios capítulos, incluso en la serie jugamos con ese componente. ¡Pero qué jóvenes estábamos en la primera temporada! A los que han vivido esa época les pasa lo mismo, conectan rápido.

- Ahora Antonio se ha ido a Londres y Merche no lo lleva bien...

- Como siempre, los Alcántara están en el ojo del huracán. Para Mercedes es un año en el que tiene los pies en la tierra, haciendo mucha unión familiar, cuidando a todos como la madre que es, aunque ahora ejerza también de abuela. Pero a Antonio le da por volar, y precisamente por eso hacemos tan buena pareja. A él le gusta el cambio y a Mercedes, su hogar.

- Y ellos han pasado muchas tormentas...

- Que los han hecho más fuertes. Superar crisis por enfermedades, por penurias económicas o por amor les ha unido más. Su generación tiene mucho aguante y capacidad de superación.

- ¿Qué recuerdos tiene de 1987?

- Yo ya estaba viviendo en Madrid y estudiando en el Centro de Interpretación de William Layton. Me parece que ese año hice una película, 'Madrid', de Basilio Martín Patino. Esos recuerdos me ayudan, pero también, y especialmente, los secretos de mujeres reales, de la mujer atemporal.

- De todas a las que admira, como usted dice.

- Me siento muy orgullosa de ser mujer, tanto de las científicas como de las que luchan cada día por sacar adelante a sus familias con poco dinero, o que han perdido a sus maridos. El mundo está lleno de ellas.

- ¿Y qué hay de su madre en Mercedes?

- Fíjate, te diría que en Mercedes hay muchas madres, la del director, la del técnico que refleja la luz en ella... Todo el mundo tiene su propia versión, la que mejor cocinaba, la que más te quiere...

Una serie que se reinventa

- ¿Les siguen sorprendiendo los guionistas?

- Absolutamente, cada día. Ellos consiguen reinventarnos, adaptando la serie a un estilo más moderno y visual de contar las historias. Al final lo que a la gente le engancha es la historia personal de cada uno, lo que les sucede a los personajes... Es increíble que nos sigan sorprendiendo. Esta temporada incluso parece otro 'Cuéntame...', distinto.

- ¿Se arrepiente de rechazar papeles por seguir en la serie?

- Desde hace mucho tiempo estoy entregada a 'Cuéntame...' en cuerpo y alma. Rodamos nueve meses al año y compaginar es muy difícil, sobre todo el 'tetris' de encajar el teatro de un actor con la película de otro. Los meses que tengo libre los uso para oxigenarme con mi familia. No es que haya rechazado, es que he elegido no hacer nada más.

- Su hijo Miguel ha decidido seguir sus pasos.

- Estoy orgullosísima de él, de lo que ha decidido ser. Además, le está yendo muy bien porque está muy comprometido con la profesión. Él estuvo en unos capítulos de 'Cuéntame...', pero murió en un atentado de ETA.

- ¿Tiene final 'Cuéntame...'?

- Fíjate que yo, siendo la mujer del productor, ni siquiera lo sé. Miguel Ángel Bernardeau ha pensado alguna vez acabarla en los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero esto no es definitivo.