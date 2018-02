El mensaje secreto que Cepeda consiguió hacer llegar a Aitana en 'Operación Triunfo' El gallego quiso transmitirle un mensaje a la catalana a través de Manel Navarro, cantante de "Do it for your lover" IDEAL.ES Domingo, 4 febrero 2018, 11:45

Desde la expulsión de Cepeda el pasado 2 de enero, tanto el gallego como Aitana han mostrado en repetidas ocasiones las ganas que tienen de verse el uno al otro. Este hecho se hizo más patente que nunca en la noche del 29 de enero, durante la Gala para elegir representante de Eurovisión 2018. Para sorpresa de los finalistas, los exconcursantes volvían al plató de 'OT 2017' para interpretar dos canciones eurovisivas. Sin embargo, la emoción inicial duró poco después de que Roberto Leal les dijera que no podían hablar ni abrazarse.

Pese a pedir en repetidas ocasiones cruzar la pasarela para poder abrazar a sus compañeros, Aitana se quedó con las ganas de reencontrarse con Cepeda. Sin embargo, antes de que Roberto Leal le diera paso a uno de los vídeos del programa, el gallego aprovechó para decirle a la catalana: "Solo queda 1 semana. Te quiero", protagonizando un divertido momento cuando Mireya hizo un gesto con su mano "limpiándole la baba" al extriunfito.

Además de estas palabras, el gallego se guardó un as en la manga. Manel Navarrofue el encargado de leer el sobre en el que Amaia y Alfred eran elegidos como representantes para Eurovisión. En los instantes en los que la de Pamplona y el catalán se abrazaban y volaba el confeti, el cantante de "Do it for your lover" abrazó a Aitana y le dijo al oído: "Recuerdos de Cepeda. Me lo ha dicho de su parte, ¿vale?". Emocionada, la catalana solo pudo agradecerle al interprete de "Do It For Your Lover" las palabras que le había retransmitido.