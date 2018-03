El mensaje de Iker Jiménez por la muerte del pequeño Gabriel: «La vida de un niño asesinado me vale lo que mil asesinos de niños...» El famoso televisivo se une a las muestras de dolor por el fallecimiento del menor de Níjar IDEAL.ES Lunes, 12 marzo 2018, 18:05

Desde que el pequeño Gabriel desapareciera a finales de febrero, decenas y decenas de famosos se han volcado con mensajes de apoyo. Cuando en la tarde de ayer se conoció su fallecimiento, los mensajes se multiplicaron en redes sociales, enviando las condolencias a la familia.

Decenas de famosos quisieron mandar un mensaje de consuelo para un dolor inmenso, como en el caso de Dani Rovira o David Bisbal. Han sido muchos los artistas que han querido dar ánimos a la familia del crío y dedicar unas palabras a Gabriel.

Ahora, el presentador Iker Jiménez ha querido sumarse a la causa con varios mensajes en su cuenta personal de Twitter en los que afirma, entre otras cosas, que "Ni lo más terrible nos une. Somos el país del duelo de Goya" o que «la vida de un niño asesinado me vale lo que mil asesinos de niños». Del mismo modo, ha enviado un emotivo mensaje afirmando lo siguiente: "A veces me gustaría ser menos empático. Imagino que se sufre menos. Y que se queda bien con casi todos. Observo la frialdad, la lejanía, la distancia ante cosas tan hondas, que me siento alucinado. Como mirando un mundo que no comprendo. Sé que os pasa a muchos".

"La vida de un niño asesinado me vale lo que mil asesinos de niños..." #CuartoMileniopic.twitter.com/kOAhMcqGPr — ikerjimenez.com (@navedelmisterio) 12 de marzo de 2018

Comparto el shock, la tristeza y la indignación de toda España.

Descansa en paz, Gabriel. — ikerjimenez.com (@navedelmisterio) 11 de marzo de 2018