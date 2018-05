Melendi desvela el gran secreto de su cambio físico: «Era un gilipollas» «Yo fui un gilipollas durante muchos años. Porque era un niño de diecinueve años que vendía un millón de copias» IDEAL GENTE Miércoles, 23 mayo 2018, 09:23

Melendi ha vuelto a estar de noticia en los últimos días. Por un lado, tras haber ganado La Voz Kids con la espectacular Melani y por otro por su presencia en el programa de Telecinco «Viva la vida», que presenta Toñi Moreno. Fue allí donde el asturiano habló de su vida y desveló secretos que nunca antes había descubierto.

Sostiene el artista que está en la época más madura de su vida: «Me llevan diciendo mucho tiempo que ya no molo, desde hace tres o cuatro discos que he cambiado mi manera de componer y he dejado de cantar canciones que compuse con 18 años. Ahora tengo treinta y todos, tres hijos, y no puedo ver la vida de la misma manera».

Respecto a su evidente cambio físico, asegura que: «Yo me molo ahora mucho más, eso hace que todo fluya mucho mejor en mi vida. Siendo más responsable de las palabras me siento más feliz conmigo mismo y para mí, el cambio es la vida».

«Yo fui un gilipollas durante muchos años. Porque era un niño de diecinueve años que vendía un millón de copias». También hubo tiempo para hablar escándalo que protagonizó en un avión hace once años que acabó en su detención.

«Lo del incidente del avión me enfrentó a la realidad porque fue una presión mediática muy grande. Cuando eres adolescente tienes muchos miedos, yo tenía muchos complejos y me creé un personaje, pero cuando vi que tenía éxito, me iba creyendo que el personaje molaba. Llega un punto en el que no distingues quién eres tú y quién tu personaje. No fue un cambio radical con ese incidente, pero si tuve que ser honesto conmigo mismo y reconocer que había algo que me estaba inventando yo, que ser sincero con uno mismo es muy duro», acabó.