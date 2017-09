Melani Olivares: "Me parece surrealista que porque se vea medio pezoncillo la gente meta mierda" La actriz ha hablado sobre su pareja Willy Toledo "no quiero justificarle por todo lo que dice en Twitter o Facebook" R.I GRANADA Lunes, 11 septiembre 2017, 12:45

La actriz Melani Olivares, conocida por su papel de Paz Bermejo en la serie 'Aída', ha participado en el programa 'Mad in Spain', donde ha acudido para hablar sobre su reciente desnudo en Instagram.

Durante el programa, la actriz ha explicado que "es una foto bonita y no hago una exhibición de 'mira qué buena estoy'", afirmando poco tiempo después que "no tenemos que sentirnos exigidos por una sociedad que exige a las mujeres cosas con las que no estoy de acuerdo". Además, Melani ha afirmado que "me parece surrealista que porque se vea medio pezoncillo la gente tenga esa capacidad de meter mierda".

El presentador Jordi González no ha perdido la oportunidad de preguntarle a Melani sobre todas las polémicas que su ex pareja, el también actor Willy Toledo, suele generar en estas redes, sobre lo que la actriz no ha querido pronunciarse mucho.

A pesar de esto, la que fuera una de las protagonistas de 'Aída' ha declarado en el programa de Telecinco que "no quiero justificarle por todo lo que dice en Twitter o Facebook", y ha confesado que Willy Toledo "ha cerrado las redes y están todos muy contentos".