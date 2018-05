«El mejor rosco que he visto nunca», la gesta que rozó Fran en Pasapalabra: ¿por qué falló? Los espectadores se entregan al asturiano, que se quedó a una sola letra de llevarse el bote IDEAL GENTE Jueves, 24 mayo 2018, 09:32

Si hay un concursante en Pasapalabra que se ha ganado el favor del público en los últimos tiempos ese es, sin duda, Fran. El asturiano, con su discurso humilde, ha logrado meterse en el bolsillo a los fieles espectadores del programa de Telecinco.

38 programas lleva ya el joven en el espacio que presenta Christian Gálvez, después de haber logrado destronar al que para muchos era «el concursante enchufado«. Desde entonces, Fran ha tenido rivales de altura, lo que no le ha impedido rozar el bote en más de una ocasión. Como sucedió el pasado miércoles.

Ayer, para empezar y obviando la polémica por «tongo», acertó trece palabras del rosco del tirón. «Hoy tenías prisa: cuando acabes tienes que ir a Oviedo a cenar con tus padres», broméo Christian Gálvez. «Tengo que cenar en el tren un refrigerio, si no, no me da tiempo», respondió el concursante.

Para la segunda tanda acertó otras diez del tirón. Con 29 segundos por delante solo le quedaban dos letras para resolver. «Impresiona mucho, más de cerca», reconoció su rival, Aurora. Al final solo le quedó la 'Z', pero no pudo completar el rosco. Se trataba del pellido del autor de la obra de teatro «La sombra del corregidor»: Sady Zañartu. Los 636.000 euros del bote tendrán que esperar.

El público está entregado a él e incluso algunos hablan del «mejor rosco que he visto nunca en Pasapalabra». Vean los comentarios que aparecieron en Twitter tras la emisión del programa de ayer.

Que gran persona es Fran... siento admiración por el... inteligente y lo mejor que ha pasado en mucho tiempo por pasapalabra!!... se merece el bote!! — Albertillo de Tabarnia (@AlBeRt0_CoMi) 23 de mayo de 2018

Fran el Titán de Pasapalabra.

No has podido ganar hoy, pero un día más nos ganaste a los que te seguimos y admiramos.

Mucha suerte 👏👏👏 — MIRAqtDIGO (@MIRAqtDIGO) 23 de mayo de 2018