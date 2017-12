El bilindaje de Mediaset a Carlos Sobera que sorprende a todo el mundo

Después de ser el metre titular de 'First Dates' (Cuatro), volver a levantar la ceja en el concurso 'The Wall', y grabar 'Little big Show', un nuevo formato que se estrenará «próximamente» en Telecinco, Carlos Sobera (Barakaldo, 57 años) pasa a formar parte del plantel de presentadores de Mediaset al firmar con la compañía de Paolo Vasile un contrato de larga duración.

El grupo ha preferido atarlo después de confirmar que conducirá 'Volverte a ver', un 'talk show' para el 'prime time' en el que las historias personales de sus protagonistas estarán representadas por un objeto simbólico, que será el hilo conductor de cada caso. 'Volverte a ver' se encuentra ahora mismo en fase de casting y producción.