Maxi Iglesias deja 'El guardaespaldas' por problemas de salud El actor se ha visto obligado a dejar el musical IDEAL Lunes, 12 febrero 2018, 11:40

Maxi Iglesias estaba protagonizando el musical 'El guardaespaldas' en plena Gran Vía de Madrid. Sin embargo, se ha visto obligado a abandonarlo tras una caída que le ha provocado una lesión en la rodilla, como ha explicado a través de su Instagram.

El actor ha publicado una fotografía con el emotivo texto en el que explica su actual situación. Ha contado que hace unas semanas se lesionó de la rodilla, pero decidió seguir actuando. Sin embargo, ha vuelto a sufrir una caída que le ha vuelto a afectar a la misma zona.

"Me caí de nuevo haciéndome más daño y los médicos me obligan a apartarme durante un tiempo del musical, ya que el personaje requiere de unas exigencias físicas y movilidad concreta que, pese a mis ganas, no dispongo", ha explicado Maxi Iglesias.

También ha querido agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros de reparto y de sus seguidores y espectadores del musical: "Es una maravilla y un privilegio ver vuestra respuesta a lo que hacemos cada día. Gracias de verdad".