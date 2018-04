"Todavía no lo he superado": desvelan el duro pasado del marido de Saray de 'Supervivientes' Jorge 'el Canastero' ha recordado en 'Sálvame' que él era el copiloto de Farruquito cuando sucedió el famoso accidente IDEAL Miércoles, 4 abril 2018, 13:10

Jorge 'el Canastero' es el marido de una de las concursantes más polémicas de la presente edición de 'Supervivientes'. Conocido por salir junto al resto de su familia en 'Los Gipsy Kings', lo que la mayoría de la audiencia desconocía era su oscuro pasado.

Jorge acudió a 'Sálvame' para defender la actitud de su mujer dentro de la isla (recordemos que quiso abandonar el reality, pero finalmente regresó). Sin embargo, lo que no esperaba es que Paz Padilla sacara a la luz un oscuro trozo de su pasado.

El marido de Saray estuvo presente durante el atropello mortal que cometió Farruquito en el 2005, uno de los atropellos con más trascendencia en los medios de la historia de España.

En concreto, era el copiloto durante el atropello. Aunque al bailaor le cayeron dos penas de ocho meses de prisión por delitos de atropello mortal y omisión de socorro, él fue absuelto al considerarse que no tenía "obligación personalísima, primaria y principal" de socorrer a la víctima.

El cantaor y marido de la concursante no se sintió nada cómodo cuando se sacaron las imágenes del juicio a la luz: "Yo era el copiloto del porrazo, del famoso atropello. Yo iba con él. Pero yo creo que esas cosas ya se han pagado. Mi compadre ya ha cumplido. Había que preguntarle él".

Paz Padilla insistió preguntándole que si el tema no le atormentaba a lo que Jorge contestó que "todavía no lo he superado (...) No sé si habéis ido por la carretera y se ha cruzado un conejo. Pues imaginad una persona".

Aunque otros colaboradores como Kiko Hernández intentaron preguntar más detalles, como si fue una decisión conjunta el abandonar a la víctima, 'el Canastero' no quiso contestar alegando que ni se acuerda.