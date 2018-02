María Teresa Campos, intervenida de urgencia tras empeorar su estado de salud La presentadora ingresó en urgencias el fin de semana y este lunes tuvo que pasar por el quirófano IDEAL Miércoles, 21 febrero 2018, 09:32

María Teresa Campos ingresó en urgencias el pasado fin de semana debido a unos fuertes dolores abdominales. Aunque en un principio solo permaneció ingresada para hacerle una serie de pruebas, el lunes tuvo que ser operada.

La noticia trascendió a los medios cuando su propia hija, Terelu Campos, contó que su madre se encontraba ingresada en el hospital por "fuertes dolores abdominales" en 'Sábado Deluxe'. Sin embargo, la situación cambió ya que finalmente la presentadora tuvo que ser operada el lunes por un "cuadro de suboclusión intestinal secundario a un cuadro adherencial por cirugía ginecológica previa", según cuenta el informe médico.

El parte emitido por los doctores también especifica que la técnica usada ha sido la laparoscópica, que no hay "ninguna incidencia" y que María Teresa se encuentra "en observación médica evolucionando favorablemente".

La propia presentadora entró en directo el sábado en el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez mediante una llamada de teléfono para explicar su estado y tranquilizar a la audiencia: "He pasado un mal ratillo esta mañana, pero ya lo veía venir desde hace bastante, cuando hizo un año que me quitaron la vesícula empecé a tener alguna molestia. Tenía dolores inaguantables y he hecho muy bien en venir al hospital".

Todos los datos apuntaban a que solo era un control rutinario, sin mayor importancia, pero al final la situación pareció agravarse y los médicos tuvieron que intervenir. Durante el programa del lunes de 'Sálvame' Terelu tuvo que abandonar el plató para ir al hospital tras una llamada de su hermana Carmen Borrego.

La situación de la presentadora en cuanto a salud está siendo delicada últimamente. Hace menos de un año, el mayo pasado, María Teresa sufrió una isquemia cerebral que le afectó a la visión. Por esto cada vez que sale la noticia de su ingreso en urgencias saltan todas las alarmas.