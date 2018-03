El peor momento de María Patiño: no se ha recuperado todavía La presentadora desvela que incluso le costaba mirarse al espejo IDEAL Viernes, 2 marzo 2018, 11:57

'Sálvame' está sentando a sus colaboradores en el programa para entrevistarlos. Ahora, ha sido el turno de María Patiño, la periodista ha hablado de algunos de los momentos más complicados de su carrera.

María Patiño ha mostrado en la entrevista un lado más sensible del que nos tiene acostumbrados. La colaboradora ha contado que de joven tuvo problemas con su aspecto físico, que incluso le costaba mirarse al espejo, y que su mayor logro en la vida ha sido superar esa fase.

"A nivel personal no tengo la misma seguridad que a nivel profesional, cuando era niña me sentía diferente, no me quería y eso provoca muchas inseguridades y sufrimientos porque es tan difícil mirarte al espejo… cuando lo consigues, para mí ha sido mi mayor triunfo, mucho más que el profesional", explicaba María Patiño.

Profesionalmente hablando, la presentadora confiesa haber tenido un momento especialmente duro: "Hace muchos años cuando comencé a trabajar en televisión, mi directora me pidió hablar de mi trastorno de alimentación en televisión. No me lo pensé porque era una oportunidad para contar algo que conseguí superar. Pero fui absolutamente criticada, dijeron que tenía ganas de protagonismo. Fue tan doloroso que nunca más volví a hablar de este tema en televisión".

La andaluza explica que gracias a esos errores ha aprendido a valorar lo que realmente importa, porque como explicó ella la vida le ha dicho: "mira María, existe esto y esto, y existe". Algo que ha comentado que a ella y a su entorno le ha ayudado a "mejorar y a valorar aún más las cosas y sobre todo valorarlos a ellos porque yo estoy aquí solo y exclusivamente gracias al sacrificio que hicieron mis padres por mí".

Hace poco Patiño fue noticia por los últimos retoques estéticos a los que se ha sometido. Algo muy común ya que Belén Esteban también ha pasado hace poco por el centro de estética.