María Palacios habla sobre el estado salud del hijo de Ana Obregón y Lequio Se ha pronunciado al respecto en un evento al que acudió, y donde respondió a las preguntas de los periodistas IDEAL GENTE Sábado, 28 abril 2018, 14:32

Desde que se dieran a conocer unas imágenes de Ana Obregón y Alessandro Lequio acudiendo con su hijo a un centro en Nueva York especializado en cáncer, las informaciones en torno al estado e salud de Álex Lequio no paran de sucederse.

Hace unos días era Antonia Dell'Atte quien se pronunciaba al respecto para una revista del corazón: «Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex no se encuentra bien, pero son cosas tan privadas, que creo que no tendrían que haber salido nunca a la luz. Espero que esté bien y salga todo bien», añadía le ex mujer del televisvio.

En esta ocasión es María Palacios, la mujer de Lequio, quien se ha pronunciado al respecto en un evento al que acudió, y donde respondió a las preguntas de los periodistas.

«Es un tema familiar, muy nuestro. Os agradezco mucho el interés, pero no hay nada que decir», se limitó a decir en relación a un tema que obligó a Lequio a ausentarse de la televisión.