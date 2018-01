Manuel Díaz se derrumbó al confirmar que El Cordobés es su padre IDEAL El torero se confiesa en 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne IDEAL Lunes, 15 enero 2018, 23:57

Era un secreto a voces. Todos lo daban por hecho menos el principal aludido. Manuel Díaz "El Cordobés" es hijo de Manuel Benítez "El Cordobés" aunque este último no haya querido admitirlo hasta el año pasado cuando unas pruebas de ADN confirmaron lo que parecía evidente. Pero para Manuel Díaz, lo vivido fue duro según cuenta en 'Mi casa es la tuya' http://www.ideal.es/sociedad/casa-tuya-desvela-20180108232157-nt.html.

Admite haber sido muy feliz tras poder "cerrara una etapa" al confirmar que Manuel Benítez es su padre. Porque "tenía que solucionar esta etapa de mi vida, cerrar este círculo para, a partir de ahí, buscar otras cosas, que esto no fuera un lastre en mi vida" según explica el propio torero. No fue fácil pues ha tenido que cumplir casi cincuenta años para que su padre admitiera serlo.

No obstante, Manuel Díaz no duda al hablar con Bertín Osborne de cómo vivió el momento en que se enteró. Por duro que fuera: "Estaba en el campo y no sabía si reírme o llorar porque era la primera vez en mi vida que yo sabía que todo era verdad. Me senté en una piedra y vino una vaca rumiando, se me arrimó y yo le pregunté: '¿Tú te has dado cuenta de que al final todo era verdad?' Ni mi madre lo sabía en ese momento’".