«Qué manía con negarlo»: los fans de Tamara estallan contra ella por su nueva cara «¿Qué no te has hecho nada? Yo soy estilista y no hay ningún lápiz labial que te de el volumen que tienes en los labios, sobre todo en el de arriba» IDEAL GENTE Jueves, 12 abril 2018, 16:56

Ayer mismo nos hicimos eco de la versión irreconocible de la cantante Tamara. La artista, a sus 33 años, presenta un aspecto muy distinto al que nos tenía acostumbrados, fruto supuestamente de un paso por el quirófano reciente.

Los comentarios de sus fans no pudieron ser más tajantes: «Pero ¿qué te has hecho? Madre mía, es una pena que algunas personas no se acepten tras el paso del tiempo. Lamentable», «¡Qué morros te has puesto más exagerados!», o «se te nota muchisimo sobretodo que tenías la cara más redonda y ahora la tienes alargada», le espetaron.

La propia Tamara respondió de la siguiente forma: «No os preocupéis todavía no me he operado de nada, tampoco me puse labio. Solo que hay unos maquillajes espectaculares hoy en día y unos filtros en Instagram que son maravillosos«, admitió.

Sus seguidores, en cambio, no la creen: «¿Qué no te has hecho nada? Yo soy estilista y no hay ningún lápiz labial que te de el volumen que tienes en los labios, sobre todo en el de arriba», «Qué manía tenéis las famosas de negar la evidencia en estos temas», le ha respondido.