«Lo que es machista es que creas que lo hago por los hombres», el zasca de Mimi de OT se hace viral Jueves, 7 junio 2018

La última edición de Operación Triunfo sigue dando de qué hablar aunque el concurso finalizara hace algunos meses. Y es que hay que reconocer que la nueva tanda de concursante que pasaron por la academia dieron mucho juego durante el programa y lo siguen haciendo fuera de él.

Recientemente la que fuera la primera expulsada de la edición 2017 de OT, Mimi Doblas, se ha visto envuelta en unas críticas por parte de un periodista. Hace pocos días la cantante y bailarina andaluza rompió su silencio y escribió en su perfil de Twitter sobre la polémica relacionada con su vestimenta durante la gira de conciertos de los concursantes de Operación Triunfo: «Me dicen que es machista que yo vista un body en los conciertos (?). No, lo que es machista es que tú creas que lo hago por los hombres y no por mí misma».

Me dicen que es machista que yo vista un body en los conciertos (?)

No, lo que es machista es que tú creas que lo hago por los hombres y no por mí misma. — Mimi (@Mimi_ot2017) 5 de junio de 2018

En este mensaje de Mimi, que ya cuenta con más de 7.000 'retuits' y más de 23.000 'me gusta', la cantante deja claro que llevar un body no es un comportamiento machista, lo que realmente es machista es pensar que ella se viste así por los hombres y no porque a ella le guste llevarlo.

Para la suerte de Mimi, no es la primera vez que la joven recibe críticas por su vestimenta. De hecho el mes pasado compartió una foto de una de sus actuaciones acordándose de un periodista que habló sobre su entrepierna en uno de sus artículos.