Sus lunares le arruinaron su infancia y ahora está a punto de ser Miss Universo «Me intimidaban en la escuela primaria y los niños me llamaban 'monstruo', que era realmente difícil de llevar cuando era una niña» IDEAL.ES Sábado, 1 julio 2017, 10:10

Los grandes y llamativos lunares de la piel de Evita Delmundo, una bella mujer de 20 años, arruinaron su infancia, debido al bullying que sufrió por parte de sus compañeros de clase, que la maltrataban por su aspecto físico. Las personas de su entorno llegaron incluso a llamarla “monstruo”, acomplejándola de por vida.

Años después, sin embargo, Evita logró superar sus complejos y ahora se siente segura de sí misma. Tanto es así, que ahora está a punto de convertirse en Miss Universo. En una entrevista en The Independent, la joven asegura que no ha sido un camino fácil. “Me intimidaban en la escuela primaria y los niños me llamaban 'monstruo', que era realmente difícil de llevar cuando era una niña”, explica.

En la actualidad, Evita trabaja en un local a tiempo parcial y el resto del tiempo se prepara para ganar el título de Miss Universo, un sueño que lleva implícita una lección de vida: cualquier cuerpo puede ser bello y la aceptación de uno mismo es el camino para lograr la felicidad.

“Ninguno de nosotros nace perfecto y todos tenemos nuestras propias fortalezas y debilidades. Así que no veas ninguno de tus defectos como una barrera para lograr lo que quieres. Al final del día, todo el mundo tiene algo especial acerca de ellos, así que estate orgulloso de lo que te hace ser tú”, dice orgullosa Evita Delmundo.