Luis Tosar confiesa una de sus torpezas de niño Jueves, 14 septiembre 2017

Actor de doblaje en el videojuego 'Destiny 2', ganador de varios Goya y sobre todo, sincero. Luis Tosar es uno de los actores españoles que mejor se desenvuelve no solo interpretando un papel sino siendo llano y directo. En 'El Hormiguero' lo ha vuelto a demostrar una vez más al abrir su pasado de par en par a los espectadores.

"Yo nunca había hecho un malo tan malo", asegura Tosar. Se refiere al papel que ha interpretado en 'Destiny 2'. Un videojuego mundialmente conocido al que él no ha jugado. "No juego, no soy gamer", aclara. Es más, "siempre he sido muy malo con los videojuegos, empecé a jugar cuando éramos canijos pero se me daba fatal".

En lo estrictamente profesional, Tosar asegura que haber hecho este papel "es muy divertido porque es muy extremo y pocas veces como actor tienes oportunidad de hacer cosas tan locas".