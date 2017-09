Lucía y Paula de 'GH 15' protagonizan un tenso reencuentro en 'Viva la vida' Sindia Arcos y Sergio Muro han asegurado que están juntos: "Ahora tenemos un niño" R.I GRANADA Lunes, 18 septiembre 2017, 13:31

La llegada de 'Gran Hermano Revolution' está al llegar y por ello, 'Viva la vida' ha reunido a varios exconcursantes del reality show. El reencuentro de Paula González y Lucía Parreño, conocidas por su triángulo amoroso con Omar Suárez.

Toñi Moreno ha querido sentar a las dos participantes en el mismo sofá y ambas se han dado dos besos: "Lo impensable" ha asegurado González, mientras que Parreño ha admitido que "impensable no, a mí me parece muy bien". La actual pareja de Omar ha asegurado que "fluye el amor" y la ganadora de la edición ha querido aclarar que no necesita ninguna disculpa por lo que ocurrió en la casa: "Creo que hemos hablado lo suficiente y está muy pasado ya, está muy fuera", para, a continuación, matizar: "No necesito que se disculpe".

Otra de las historias que han salido a la luz es la de Sindia Arcos y Sergio Muro. Ellos entraron juntos a 'Gran Hermano 12+1' y allí, delante de las cámaras, terminaron su relación porque ella se enamoró de otro, del ganador de esa edición, Pepe Flores. En el reencuentro, ambos se sentaron al lado y ella aclaró que la familia de este reality show ha aumentado: "Después de un año volvimos juntos y ahora tenemos un niño". Aun así, ella ha negado que verdaderamente se enamorase de otro: "Del dicho al hecho hay mucho trecho".

Por otro lado, Clara Toribio, concursante de 'Gran Hermano 17', ha querido aclarar todos los rumores. Cuando en 'Viva la vida' aseguraron que ella había hecho 'edredoning' con Fernando, ella aseguró que "edredoning ninguno". Además, también ha hablado de su supuesta historia con Alain: "Lo invitamos a cenar con mi familia, porque está solito en España y yo a Alain le quería muchísimo. Estuvo con mi familia, pero no tuvimos nada. Alain no es mi prototipo, sino lo hubiera tenido dentro" para, a continuación, aclarar el motivo que le llevó a él a hablar mal de ella: "Cuando un tío está despechado dice muchas cosas".