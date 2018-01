Lucía Etxebarria confiesa que fue violada hace 13 años: "Me dijo que yo tenía suerte" "Por supuesto que había semen en mi falda y entre mis piernas. La policía encontró a ese hombre. No le pasó nada" IDEAL GENTE Lunes, 8 enero 2018, 10:28

Lucía Etxebarria reveló este pasado sábado en una columna en 'El Periódico' del caso de la violación que ella misma sufrió hace 13 años, «a punta de navaja en una playa, en Marruecos».

«Por supuesto que había semen en mi falda y entre mis piernas. La policía encontró a ese hombre. No le pasó nada. Nadie me creyó a mí». No solo su agresor no pagó, sino que desde el consulado español le señalaron que debía considerarse «afortunada»: «Me dijo que yo tenía suerte porque 'solo' me había violado y no me había matado».

"En cuanto a lo que opinen los desconocidos, les respondo: '¿Debo avergonzarme de haber sido violada?, ¿es algo que deba ocultar?'"

Y añade: «Cuando lo cuento la gente me dice que no me exponga tanto. Que esto lo puede leer mi hija. O mi familia. O mis amigos. Mi hija, mi familia y mis amigos lo saben. En cuanto a lo que opinen los desconocidos, les respondo: '¿Debo avergonzarme de haber sido violada?, ¿es algo que deba ocultar?'», e pregunta.

«Me dicen que es algo muy íntimo. Íntimas son las relaciones amorosas, las vacaciones, los momentos en familia, y la gente los expone cada día en redes sociales. Lo que me pasó a mí no fue íntimo. Yo no quería a ese hombre en mi esfera privada ni en mi vida. Fue un asunto público, un problema social».

«Vivimos en una sociedad en la que el silencio nos hace cómplices de este sadismo»

Lucía Etxebarria se declara «harta» de que «de que tantas mujeres consideren que no se puede hablar de eso» cuando, explica, la verdad es que las agresiones sexuales son «el pan nuestro de cada día». «Vivimos en una sociedad en la que el silencio nos hace cómplices de este sadismo», concluye.