Así luce por dentro el primer restaurante MasterChef: el 'león come gamba' a 18 euros Los comensales que acudan a él podrán encontrarse con algunos de los exconcursantes del programa IDEAL GENTE Lunes, 28 mayo 2018, 08:41

Ya ha abierto sus puertas en Madrid y ya está en boca de los más gourmets de la casa. El restaurante MasterChef, el primer local temático sobre el conocido programa que en España emite TVE, está pensado «tanto para los fans de MasterChef como para el público en general, con una gastronomía de primer nivel, que se cuida como en el programa«, explica a Efe José de Isasa, director de Comunicación de la productora en España, Shine Iberia, que colabora en el proyecto.

El establecimiento se encuentra ubicado en la calle Velázquez —cerca de la parada de metro República Argentina—, y los comensales que acudan a él podrán encontrarse con algunos de los exconcursantes del programa, como la barcelonesa Miriam Pérez-Cabrero, más conocida por los seguidores de la quinta edición como Miri, que ya ha debutado y ha calificado de «brutal» la experiencia de «contactar con gente que te conoce y te da cariño tras haberte visto en televisión hace un año».

Cada semana, uno de los exaspirantes es el encargado de atender la sala de este restaurante, donde también llaman la atención otros objetos y curiosidades. Por ejemplo, el reloj contra el que luchan los concursantes, fotografías de los protagonistas del programa, un pequeño supermercado como el del concurso y una tienda donde comprar los anhelados delantales blancos o los libros que se han publicado.

Entre los platos que se pueden degustar de su variada y amplia carta se encuentra el mítico León come gamba, una versión mejorada de la que preparó Alberto, el primer concursante expulsado en la tercera edición del programa, no sin antes ser humillado por los jueces. «Fue tan icónico que era imposible que no estuviese», dice Isasa. Eso sí, ahora es una versión de la causa limeña con azafrán, salsa americana de gambas y pimientos rojos confitados.

El diseño de la carta corresponde al equipo de cocina de MasterChef y a The Cooking Clubter, una consultora gastronómica dirigida por Jorge Bretón, Adrián Leonelli y Lolo Román, que ejercen además en la Universidad de Gastronomía Basque Culinary Center de San Sebastián.

«Va a ser un 'must' en Madrid, sobre todo para los seguidores del concurso, que podrán probar platos que recorren su historia, además de los de los jueces, y hablar con aspirantes. ¡La comida es espectacular!«, concluye Miri, entusiasmada.

«Teníamos en la cabeza la idea del restaurante desde el primer año, nos encantaba la idea de que la gente pudiera probar la cocina del programa», indica Isasa, quien apunta que mientras MasterChef esté en emisión, cada semana se incorporarán a la carta los «platos estrella» de las pruebas «para que los espectadores puedan probar las recetas que ven en el concurso de cocina más duro del mundo».