Lucas Vázquez y Macarena Rodríguez esperan su primer hijo

Lucas Vázquez y su mujer Macarena Rodríguez serán padres por primera vez este año. Ambos han decidido anunciarlo por redes sociales, por Instagram, a la vez que felicitaban el nuevo año.

La pareja se casó en Las Rozas en Junio de este año que acaba de terminar, 2017, y lo hicieron tras una pedida de mano un tanto peculiar. El futbolista se declaró en un cine donde en la gran pantalla proyectó un vídeo en el que se mostraban fotografías de ambos.

Ahora unos meses después, ambos han anunciado que están esperando a su primer hijo. Lo han hecho con una foto en Instagram donde aparecen ambos y que está acompañada por un pie de foto que dice: "¡Feliz año! ¡The best is yet to come!" (¡Lo mejor está aún por llegar!).