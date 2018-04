'Lo cualo', la parodia viral de 'Lo Malo' que se mete con la incultura de los jóvenes «Yo sé que en Gran Hermano entraré/ pasando primero por First Dates, un príncipe pa ti, una princesa para ti... En Twitter voy listo pa atacar/ porque me han cerrado el Instagram/ por la boca tengo mierda para echar/pero antes nunca me voy a informar» IDEAL GENTE Martes, 17 abril 2018, 13:03

El vídeo de 'Lo malo' de Aitana y Ana War lleva ya 7 millones de reproducciones en Vevo desde que se estrenara hace unas semanas. Su éxito es tal que los youtubers Keunam y Hermoti han querido hacer una parodia que también se está haciendo viral. No es el primer caso en el que se utiliza esta canción, ya que sucedió los mismo con la versión del Máster de Cifuentes.

Publicada el pasado sábado lleva más de medio milllones de reproducciones, 'Lo cualo' ironiza sobre la incultura de los jóvenes, que sólo siguen programas de telebasura. Esta es parte de la letra:

«Si preguntas mañana que voy a hacer / Mujeres y Hombres veré/ un tronista quiero ser de mayor/ porque Rafa Mora es mi Dios», reza la nueva versión. «Yo sé que en Gran Hermano entraré/ pasando primero por First Dates, un príncipe pa ti, una princesa para ti... En Twitter voy listo pa atacar/ porque me han cerrado el Instagram/ por la boca tengo mierda para echar/pero antes nunca me voy a informar/ No soy de Frida Kahlo, no, no, no / Ni de Antonio Machado, no no no/ Yo no leo nada raro, no, no, no / La cultura pal de al lado, no, no , no. Criterio proio no voy a tener/ me creo todo lo que pone Internet...».