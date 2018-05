Lluvia de críticas a Sandra Golpe por sus palabras sobre la sentencia de 'La Manada' en El Hormiguero La presentadora de las noticias de Antena 3 no ha ocultado su pensamiento al respecto IDEAL GENTE Miércoles, 2 mayo 2018, 22:40

El juicio contra 'La Manada' sigue estando de actualidad. Lo sucedido en los Sanfermines de 2016 cuando cinco hombres abusaron de una joven de 18 años ha provocado una cascada de reacciones que ha llegado hasta 'El Hormiguero'. Pues su invitada de este miércoles, Sandra Golpe, ha valorado el fallo de los jueces con respecto a 'La Manada'.

Según Golpe en El Hormiguero, lo sucedido con 'La Manada' no está bien valorado porque «no se ha hecho una sentencia ejemplarizante». La presentadora de informativos no duda en que los jueces han cometido un error calificando de abusos y no de violación lo sucedido en aquellos Sanfermines.

Sin embargo, esas palabras le han valido severas críticas. Sobre todo porque algunos espectadores de 'El Hormiguero' consideran que una periodista no debe opinar y menos en un caso tan sensible.