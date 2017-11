Lluvia de críticas a Cárdenas por emitir contenido inapropiado antes de 'OT' El presentador de 'Hora Punta' vuelve a no librarse de las críticas una semana más IDEAL.ES Lunes, 27 noviembre 2017, 22:54

'OT' sigue subiendo en audiencia pero no porque 'Hora Punta', su programa "telonero" presentado por Javier Cárdenas le ayude. Una vez más, después de que en un principio la gala 0 de 'OT' no tuviese a 'Hora Punta' como espacio previo, las críticas no han desaparecido. Al revés, se han incrementado.

Si ya se criticó que 'Hora Punta' entrevistase a uno de los secuestradores de Olot antes de 'OT', este lunes las críticas han llegado por todo. Por los contenidos en sí, por alargar innecesariamente el programa retrasando la hora de inicio de la gala de 'OT', y sobre todo por lo que muchos consideran un programa "impropio" para TVE.