El llanto de Juanma Castaño en directo al hablar de la muerte de Quini El presentador asturiano de 'Deportes Cuatro' no pudo aguantar la emoción al informar del fallecimiento del mítico futbolista IDEAL GENTE Miércoles, 28 febrero 2018, 17:09

La muerte de Quini ha sembrado de luto el deporte español. Numerosos rostros famosos se han despedido del mítico jugador asturiano, que falleció el pasado martes a los 68 años víctima de un infato.

Entre los más afectados se encuentra el gijonés Juanma Castaño, presentador de 'Deportes Cuatro', que confirmó la triste noticia a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter: "Nunca, jamás, te olvidaré. Nunca, jamás, habrá nadie más grande que tú. DEP Brujo. DEP Quini".

Nunca, JAMÁS, te olvidaré. Nunca, JAMÁS, habrá nadie más grande que tú. DEP Brujo. DEP QUINI. pic.twitter.com/ziUXPldIM9 — Juanma Castaño (@juanmacastano) 27 de febrero de 2018

Por la noche, en "El partidazo" de la COPE, del que también es conductor, reconoció que se enfrentaba al programa que nunca había querido presentar.

"Ha muerto una de las personas más queridas de España. Fue pura fuerza, puro remate, puro gol, fue único", añadió antes de romper a llorar. "Secuestraron a Quini durante 25 años en el año 81. Apareció en un zulo y en el juicio dijo que había perdonado a sus secuestradores", recordaba con la voz quebrada.

"Fue un grande en el campo, solo hizo amigos, no se le conocen enemigos"

"Fue un grande en el campo, solo hizo amigos, no se le conocen enemigos. No tiene ninguno. Jamás he encontrado a nadie que me hablara mal de Quini. Se comportaba igual con un seguidor que le pedía un pin en el último pueblo de España que con el Rey", concluyó.