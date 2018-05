El llanto de Javier Cárdenas en Hora Punta al despedir a José María Íñigo 'Hora Punta' le dedicó un hueco muy especial al periodista vasco IDEAL GENTE Martes, 8 mayo 2018, 22:13

«Aún no nos creemos que se haya ido. Es que es de locos. Hasta siempre, José María» con esa frase despedía este lunes su programa Javier Cárdenas. El presentador de 'Hora Punta' acababa de esa manera uno de los programas más especiales que ha conducido. Porque en él, se rindió un merecido homenaje a José Maria Íñigo, fallecido el pasado sábado.

El periodista vasco, referencia en el mundo de la comunicación en España, murió de forma sorpresiva a los 75 años y eso ha dejado un hueco irremplazable para quienes le conocieron. Entre ellos el propio Cárdenas y el equipo de 'Hora Punta' en el que José María Íñigo estuvo participando en sus últimas apariciones televisivas. Por eso, durante el homenaje de 'Hora Punta' al periodista desaparecido, la emoción pudo con todos.

Prácticamente no hubo miembro del programa que no llorase la pérdida del que hasta 2017 también fue comentarista de Eurovision para TVE. Pues la muerte de José María tocó de lleno la fibra de los que han sido sus compañeros en 'Hora Punta'. Quienes, entre todos los homenajes que le hicieron, le dedicaron un vídeo a su trayectoria con la música de «Imagine» de The Beatles. El propio Cárdenas quiso rendirle tributo con unas palabras muy emotivas: «Hay genios de la televisión y él era uno de ellos. Y siempre te vamos a recordar».