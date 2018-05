La llamativa dieta vegana de Meghan Markle: de lunes a viernes También es aficionada al yoga, al pilates y al running IDEAL GENTE Domingo, 20 mayo 2018, 13:45

La boda de Meghan Markle y el príncipe Harry nos dejó momentos curiosos como el aclamado vestido de Pippa Middleton por que ya suspiran millones de mujeres. Sin embargo, ahora, después de la celebración, se están repescando viejas informaciones relacionadas con la feliz pareja.

Una de ellas es la que hace referencia al estilo de vida de la novia: aficionada al yoga, al pilates y al running. Además, también se ha recordado su dieta: nada de origen animal, incluidos huevos o productos lácteos de lunes a viernes.

Así lo explicaba ella misma en una entrevista para la revista Best Health y que recoge Telva. «Cuando estoy rodando soy consciente de lo que como. Intento ser vegana durante la semana y tengo un poco más de flexibilidad los fines de semana«.

Y añadía: «Es una cuestión de equilibrio. Debido a que trabajo de este modo, no quiero sentir que me prohíbo cosas. No es una dieta, es un estilo de vida alimenticio».

Por si fuera poco, a la exactriz le encanta cocinar, y así lo demostraba en su propio blog, The Tig, cerrado desde abril de 2017, en el que había recetas de lo más diversas.