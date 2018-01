La crítica de Leticia Dolera en los Premios Feroz: "Gracias por dejarnos hacer de azafatas" La directora y actriz mostró su disconformidad con la organización de la gala IDEAL Martes, 23 enero 2018, 13:38

Ayer se celebró la entrega de los Premios Feroz, donde ‘Vergüenza’, ‘La llamada’ y ‘Verano 1993’ triunfaron. La polémica de la noche llegó de la mano de Leticia Dolera que mostró su disconformidad con la forma elegida por la organización para reivindicar el papel de las mujeres.

La Organización de los Premios Feroz se postuló como fiel defensor del movimientos surgido en Estados Unidos llamado #MeToo, que pretende luchar contra los casos de abuso sexual hacia las mujeres y la igualdad de géneros. Para ello se decidió que en esta gala todos los premios fueran entregados por mujeres.

Sin embargo, Leticia Dolera no estuvo muy de acuerdo con la utilidad de este gesto y no dudó en tirar de ironía en cuanto subió al escenario: “Buenas noches. Antes de nada me gustaría dar las gracias a los miembros de los Feroz por permitirnos el honor, tanto a mí como a mis compañeras, de hacer esta noche de azafatas... ¡digo, entregadoras! Gracias”.

La directora no paró ahí y continuó ironizando hablando de la tradición de azafatas de nuestro país: “Es importante, es un rol que hay que reivindicar en la sociedad. Nos ha sido negado durante años”. Dolera continuó así: “Nos ha sido negado, salvo en contadas excepciones. Pienso en programas como El Telecupón, el Un, Dos, Tres, la Vuelta ciclista a España, la Fórmula 1, las carreras de motos, las ferias, los congresos, los shows de magia... salvo estas excepciones, el rol de azafata, digo de entregadora... estamos vetadas ahí. Así que gracias a los Premios Feroz por ayudarnos a demostrar a las mujeres que somos capaces de realizar este trabajo”.

