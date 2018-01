Laura Escanes estalla contra la RAE por esta palabra machista Ha denunciado una definición muy machista y las redes han aprovechado para atacarla IDEAL Viernes, 26 enero 2018, 11:46

Laura Escanes ha compartido en su twitter una publicación en la que expresaba su incomprensión ante la definición que la RAE hace del término fácil. Una oportunidad que muchos han usado para echarleen cara que solo es famosa por ser "la mujer de".

La polémica empezó cuando la 'influencer' comprobó que una de las acepciones de la palabra fácil según la RAE es la siguiente: "Dicho especialmente de una mujer: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales".

No dudó en mostrar su incomprensión en redes mediante un tweet en el que ponía "¿Alguien me explica esto?", acompañado de un vídeo en el que se aprecia la definición que la RAE da del término. El mensaje comenzó un debate sobre el machismo del lenguaje y de algunas definiciones que deberían actualizarse.

Sin embargo, también hubo quién aprovechó para atacar a Escanes echándole en cara que simplemente está ahí por "ser la mujer de", refiriéndose a su marido Risto Mejide: "Esta niña no ha llegado a dónde está por sus propios méritos y superación personal/profesional. Sólo ha sido muy #fácil ser la mujer de".

Laura no tardó en contestar y con dureza: "Que he tenido más oportunidades y más alcance, sí. No lo niego. Pero ir creciendo poco a poco no es fácil. Todo lo que sube, baja. Lo difícil es mantenerse y luchar contra estos prejuicios".