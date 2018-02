Aluvión de críticas y acusaciones de "racista" a Laura Campos, ganadora de 'GH 12' La joven arremetido contra las ayudas públicas a inmigrantes IDEAL Viernes, 2 febrero 2018, 10:31

Laura Campos, ganadora de 'Gran Hermano 12', ha creado una dura polémica tras su última publicación en Instagram. La que fuera concursante del reality de Telecinco ha arremetido contra las ayudas públicas a inmigrantes, comentario que ha provocado la tachen de "racista", según explica Telecinco.

La ex gran hermana ha usado su perfil de Instagram para quejarse de las políticas sociales: "Vale ya de dar tantas ayudas en España para los extranjeros (me la p* que por esto me empecéis a poner de racista para arriba) pero me cabrea muchísimo las prioridades que le dan a esta gente".

Las declaraciones han provocado todo tipo de comentarios. Unos apoyan a Laura afirmando que "más claro imposible, a ellos le dan todo con los ojos cerrados". Sin embargo, otros ven ciertos tintes machistas en su comentario: "una seguidora menos, RACISTA".

La declaración acompaña a un vídeo en el que se ve a una persona que muestra bolsas de basura repletas, supuestamente, de conservas y alimentos que Cáritas da a lo más necesitados. Según se narra en el vídeo, serían unos extranjeros los que habrían tirado los alimentos directamente a la basura. Muchos de los comentarios ponen en duda las veracidad del vídeo: "¿Pero qué les hace pensar que esto fue un extranjero? También pudo haberlo tirado un español".