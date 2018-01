Las lágrimas de Luis Merlo al hablar de su ingreso

En pasado mes de julio Luis Merlo fue ingresado de urgencia con pronóstico reservado en un hospital de Madrid, circunstancia que provocó que recibiera muchos ánimos por parte de sus compañeros de trabajo y en las redes sociales.

El actor, que da actualmente vida a Bruno en 'La que se avecina' y ha experimentado un notable cambio físico, acudió este pasado sábado al plató de 'Viva la vida' para recordar ese momento: "Ha tenido que pasar una cosa a priori mala para darme cuenta de ese cariño de la gente", confesó.

"Nos hiciste pasar un susto muy grande a todos", le dijo Toñi Moreno y el respondió así: "El más grande me lo llevé yo. Fue una situación que provocó una neumonía trabajada y no descansada. El médico me dijo: 'Tienes una neumonía' y yo le dije: 'Pues tengo función esta tarde; la voy a hacer'".

Toñi Moreno preguntó al actor qué era lo más bonito con lo que se quedaba de esta dura etapa. Merlo, entre lágrimas, dijo lo siguiente: "Me emocionó enormemente la volcada de la gente, gente para la que llevo trabajando 32 años pero que yo no conozco. No sabía que me querían tanto".