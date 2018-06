Las lágrimas de Lara Álvarez en su último adiós: el momento más emotivo de Supervivientes La presentadora dice adiós a la aventura y da las gracias a los concursantes y a su 'familia hondureña' IDEAL.ES Sábado, 9 junio 2018, 11:29

Lara Álvarez no ha querido dejar Honduras sin regalar una emotiva despedida. La presentadora de Supervivientes ha dicho adiós a los Cayos Cochinos desde uno de sus lugares favoritos: el famoso columpio en el que se puede ver Cayo Paloma.

Lara Álvarez ha tenido unas preciosas palabras para los concursantes y para el equipo del programa, «familia hondureña», como ella los llama.

«Chicos, nos despedimos de los Cayos Cochinos, es la última vez que vamos a estar aquí, yo quería también despedirme desde este columpio, que sabéis que es para mí uno de mis rincones favoritos de estos mágicos Cayos, entre otras cosas porque la vista que tenemos es Cayo Paloma, donde nuestros supervivientes van a terminar también su aventura.

Una aventura en la que hemos vivido todo tipo de emociones y sensaciones, les hemos visto luchar, pelear, ganar, perder… pero sobre todo, vivir y disfrutar este concurso que es lo que da sentido.

Y, a parte de los supervivientes, tengo que confesaros que a los supervivientes que más admiro del mundo mundial es al equipo que está en Honduras con nosotros y que hace posible que esto sea, cada día, un éxito y no solo en las audiencias, no solo en los programas, no solo en los contenidos, sino en la experiencia, en el día a día, en trabajar codo con codo y en aprender de todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia hondureña. Así que, chicos, os vais conmigo».

Galería. Las fotos de Lara Álvarez en Supervivientes

La comunicadora termina esta aventura tras una inesperada visita que recibió en la isla de Honduras y que ha creado nuevos rumores sobre su actual pareja.