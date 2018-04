Jon Kortajarena le pide matrimonio a La Vecina Rubia en Instagram El famoso modelo ha subido un vídeo en el que se declara con anillo en mano IDEAL Lunes, 9 abril 2018, 13:38

Desde hace un tiempo La Vecina Rubia y Jon Kortajarena están tonteando a través de las redes. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que el modelo finalmente se declarara y lo hiciera a través de internet.

Después de miles de indirectas por Instagram, comentarios, e incluso fotos juntos, el viernes por la tarde Jon Kortajarena subió a Instagram un vídeo en el que pedía matrimonio a La Vecina Rubia.

"Rubia, no digo más...", decía el modelo, mientras sostenía entre sus manos un anillo de pedida. Las redes se revolucionaron esperando una respuesta de ella, que nunca ha llegado.

Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el Abr 6, 2018 at 5:05 PDT

Incluso, otras rubias se dieron por aludidas, como la mismísima Madonna que comentó: "OMG are you proposing to me?". Una estupenda noticia de la que habrá que esperar cómo evoluciona la situación, ya que La Vecina Rubia aún no ha dado su respuesta.