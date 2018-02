Kiko Matamoros a sus excompañeros de 'Sálvame': "aborregados" Tras más de medio año sin pasar por 'Sálvame', Matamoros acudió a 'Sábado Deluxe' para "poner en su sitio" a los colaboradores IDEAL Miércoles, 21 febrero 2018, 10:39

Kiko Matamoros abandonó 'Sálvame' hace más de medio año, después de haber participado como colaborador durante más de ocho años. Ahora, este fin de semana ha vuelto a la edición 'Deluxe' como uno de los invitados de la noche.

La ausencia de Kiko Matamoros en el programa de las tardes de Telecinco desde hace más de medio año parece ser que vino a raíz del proceso judicial que enfrenta a su mujer, Makoke, con Mila Ximénez. Ahora, ha regresado a su versión del 'Sábado Deluxe' para cargar contra sus excompañeros.

"Os estáis cargando 'Sálvame'", comenzó diciendo delante de un amplio número de colaboradores. "Hay actitudes que cultiváis en el programa y de las que tú eres el estandarte que no benefician nada al programa. Me refiero a que el programa estaría más interesante si hubiera un feedback más equilibrado", reprochaba directamente a Belén Esteban.

También afirmó que "os ha comido el personaje". Sus palabras no gustaron y una de las primeras en saltar fue María Patiño: "¿Pero tú quién te crees que eres para venir aquí a ponernos en nuestro sitio?". Tras Patiño comenzó Belén Esteban, criticó el cambio de actitud de Kiko: "no es el mismo Kiko que se fue, tiene el ego muy subidito".

Para terminar de criticar a sus compañeros Matamoros dijo que ve a los colaboradores "aborregados, sin ideas, y sin debates" y que "la gente se acochina".

Por último confesó que le habían propuesto ir a 'Supervivientes' pero que no aceptó: "me lo propusieron, incluso me ofrecieron más dinero del que nunca se ha pagado por participar en Supervivientes, pero yo quería más".