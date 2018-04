«No es justo», indignación con 'Pasapalabra' por lo ocurrido con un concursante

El programa 'Pasapalabra' ha vuelto a dejar comentarios polémicos en redes sociales después de la decisión tomada con uno de los concursantes. De esta forma, después de la controversia por la palabra imposible del rosco de ayer, el programa de 'Pasapalabra' de este jueves está de nuevo en el punto de mira.

En concreto, la polémica llega por la ausencia de Dani, el concursante eliminado en el programa de ayer, en la silla azul, el mecanismo elegido para la repescar a los participantes.

Al parecer, Dani no está en la silla debido a que Rosa lo ha sustituido, una concursante eliminada en programas anteriores que regresa porque ganó un especial y el premio de este formato era volver al programa.

«¡Vaya palo! Esperando a ver a Dani pasar la silla azul y resulta que no está, así... ¡sin anestesia ni ná! No me parece bien...», comentaba uno de los espectadores.

Vaya palo! Esperando a ver a Dani pasar la silla azul y resulta que no está, así...sin anestesia ni ná! No me parece bien coger a Rosa sin pasar por la silla azul. Y Dani, cuándo? No es lo mismo para Fran competir con él y viceversa #ÁnimoFran#ÁnimoDani#Pasapalabra#NoEsJusto — Ana Betancor (@AnaBetancorR) 26 de abril de 2018

No es justo. #Pasapalabra Supongo que no estará por algo a Dani concerniente, ya que no es lo mismo jugar por 40.000€ que por más de 500.000€ como hoy — Omaira (@conChdeChorlita) 26 de abril de 2018

Bueno adhiero a los reclamos! Al final uno no puede ver el programa más de dos días seguidos sin que se cometa una injusticia. Yo creo que la gente que dirige pasapalabra directamente se quiere cargar el programa, o de otra forma que me lo expliquen xq realmente no lo entiendo — Pablo Calderón (@PabloCalderon_) 26 de abril de 2018