El día que un jugador del Sevilla le pegó a César Cadaval El de "Los Morancos" lo ha recordado en 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne R. I. Sábado, 17 febrero 2018, 01:17

La visita de Joaquín Sánchez en 'Mi casa es la tuya' ha dejado mucho de lo que hablar. Especialmente en lo referente al humor y a las situaciones que se pueden dar en la vida. Porque en un momento determinado de la entrevista, César Cadaval, el componente de "Los Morancos", ha dejado una anécdota que une ambas cuestiones. El día en que recibió el puñetazo más increíble de su vida.

César, con la ayuda de Joaquín, ha contado cuando tuvo que estar durante unos cuantos días con el ojo morado por una confusión. Pues el humorista había sufrido un problema durante una caída con su caballo que le obligó a tener que pasar por rehabilitación. Por fortuna para él, el Sevilla Fútbol Club le ofreció la oportunidad de utilizar sus instalaciones para hacerlo.

Fue en ese lugar donde recibió el golpe inesperado. César, que es muy buen amigo de muchos futbolistas del Sevilla, se encontraba una mañana en las instalaciones del club coincidiendo con varios de ellos. Haciendo bromas y charlando apareció de pronto Dragutinovic. Un futbolista que por entonces estaba recién llegado y del que César jamás se olvidará.

"Llega el Dragutinovic este, porque le había tirado un beso. Y me da en la espalda por detrás, y cuando me vuelvo me hace el gachó bum (sic). Me dio un pedazo de mascá que yo caí contra las botas y todo lo que había allí" ha relatado César en 'Mi casa es la tuya'. Ante la mirada atónita de Bertín que ha asegurado no haberse enterado de aquel momento.