Juana Rivas, en 'Espejo Público': «Mi ex fue el primero en secuestrar a los niños sin permiso» 01:10 La granadina, protagonista este viernes del programa 'Espejo Público', asegura que Francesco Arcuri insultaba a sus hijos por peleas durante un juego «con los peores insultos posibles» IDEAL.ES Viernes, 8 septiembre 2017, 15:26

La granadina Juana Rivas visitó este viernes el plató de ‘Espejo Público’ para hablar del caso que ha generado tanta polémica durante las últimas fechas. Ante Susanna Griso repasó algunas de las circunstancias vividas junto a Francesco Arcuri, padre de sus dos hijos. Según su versión, el italiano, como padre, «tenía momentos de euforia» aunque a veces terminaba insultando a sus hijos mientras jugaban«. «Mi hijo me preguntaba que cuánto iba a aguantar la situación», recalcó.

«Yo creía que podría contagiar mi alegría a ese hombre. Veo muy injusto que se hayan llevado a mis hijos porque he sido maltratada», relató. El colaborador del programa Albert Castillón sostuvo durante los primeros momentos del encuentro que «el primero en secuestrar a los niños sin permiso» fue el padre de los menores en 2002.

Rivas, quien ya dijo que Francesco Arcuri le pegaba «hasta por hacer la comida que no le gustaba», confesó que su intención en un principio era la de «no denunciar» debido al sentimiento de culpabilidad de hacerlo a quien es «el padre de mi hijo».

También desveló aspectos que hasta ahora se desconocían como algunos episodios vividos en el domicilio familiar, siempre atendiendo a la versión de la afectada: «Empecé con una pareja y él lo único que decía es que a su hijo ni lo tocase, que lo mataba. Tiene momentos de euforia, pero luego se ponía a jugar con mi hijo al Monopoly, se enfadaba y le insultaba con los peores insultos posibles. Rompía el juego como un niño pequeño».

La granadina matizó que aún hoy «hay ciertas cosas que no he contado porque vi que la ley fue dura y rápida a por él». «Con lo mío, bastante le caerá», sostuvo. Sí tuvo tiempo para contar una situación de abandono sobre su hijo mayor:«Una vez me fui. Dejé al niño en la calle, era invierno y estaba en manga corta. Le dije que iba a ver a alguien. Cuando volví, mi hijo tenía la cara deformada de tanto llorar y me decía que por qué le había hecho eso. Llevaba dos horas y media pasando frío y en la calle».

Para concluir, Juana Rivas aseguró que decidió sola fugarse y huir con sus hijos a pesar del reclamo judicial. Afirmó que Arcuri veía “horrible” la presencia de un bebé en casa y reconoció que podría hablar con sus hijos a lo largo de la tarde de este viernes. Precisamente, sobre su hijo mayor, la granadina añadió que éste habla “mal de su padre”, algo que intenta erradicar. “Mi hijo me habla mal de su padre, pero yo le digo que no le odie”, zanjó.