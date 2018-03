La extraña experiencia de Jorge Javier Vázquez con una médium El presentador ha explicado su experiencia a través de su blog IDEAL Viernes, 16 marzo 2018, 12:07

Jorge Javier Vázquez ha contado esta semana a traves de su blog una experiencia muy personal. El presentador ha confesado haber asistido a una médium que le puso en contacto con su abuela materna.

Según cuenta el propio Jorge Javier, la sesión duró una hora y media y en ella la médium le hizo ver que su abuela le cuidaba por amor, porque en otra época fue su hijo.

Por el contrario, le contó que su padre solo lo cuidaba por obligación. Algo que el presentador ha confirmado: "A lo largo de su vida no fue capaz de comprenderme del todo. Pero siguiendo el consejo de la médium ya le liberé porque no le guardo rencor, así que ahora me sigue cuidando pero desde el lado de la luz".