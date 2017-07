Jorge Javier Vázquez dice adiós a 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez dejará de estar al frente de 'Sálvame'de forma indeterminada. El presentador se despidió del programa el pasado miércoles sin anunciar por cuánto tiemp .

El principal motivo de su adiós es que 'Got Talent' empieza con las grabaciones de una nueva temporada durante los meses de verano. «Me voy, pero no de vacaciones, es que vamos a grabar 'Got Talent' a partir de este viernes. No es que huya de 'Sálvame Diario', jamás huiría porque no puedo estar sin vosotros».

«Volver a Sálvame Diario, después de tomarme unos meses de descanso, ha sido lo mejor que he hecho en mi vida profesional», concluyó antes de despedir el programa.