Jorge Javier abronca a Oriana nada más entrar en 'Supervivientes' La concursante invitada habría desvelado información del exterior IDEAL.ES Domingo, 25 junio 2017, 16:26

Cayo Cochinos ya tiene nueva inquilina, al menos de momento. Oriana ha regresado a 'Supervivientes' después de ser concursante de una edición anterior, para hacer de "concursante fantasma" en Cochinos y ayudar al desterrado que acabe allí. Sin embargo, sus primeras horas en la isla ya le han traído consecuencias a la nueva participante.

Jorge Javier, el presentador de 'Supervivientes', le reprimió en directo durante la gala de este jueves. El conductor del programa le echó en cara que hubiese desvelado información del exterior algo que Oriana negó tajantemente. Jorge Javier fue muy claro: "Cuando soy bueno, soy muy bueno, pero no lo vamos a tolerar. Sabes perfectamente cuáles son las normas: no puedes decir nada del exterior. Nada es nada, el exterior no existe".

Oriana por su parte trató de dar excusas sobre lo ocurrido aunque ninguna de ellas convencieron al conductor de 'Supervivientes'. Al parecer había opinado sobre el programa según su visión del exterior. La participante se escudó en el hecho de que nunca había ido como invitada y Jorge Javier le recordó que con esa actitud "no pienses, que se te va a dar muy bien. Hija mía, pareces nueva".