El colaborador de 'Cazamariposas' que confiesa su adicción a las drogas: "Consumía cuatro gramos al día" El paparazzi de 'Cazamariposas' habló de su dependencia a las drogas en 'Sábado Deluxe' IDEAL Lunes, 5 febrero 2018, 10:07

Jordi Martín, el colaborador del programa de Telecinco 'Cazamariposas', visitó el plató del 'Sábado Deluxe' para hablar sin tapujos de su problema con las drogas.

Ante Jorge Javier Vázquez aseguró estar totalmente recuperado de sus adicciones, aquellas que empezó con tan solo 20 años, como él mismo confesó: "Yo empecé a consumir muy joven, con 20 años".

El colaborador de 'Cazamariposas' comenzó explicando el origen de sus problemas: '"Empecé a vivir en Ibiza con 18 años y me rodeé de gente inapropiada. Y bueno, caí". "Soy una persona frágil, aparentemente parezco un tipo duro pero los que me conocen saben que soy un niño grande", reconocía el paparazzi.

Jordi Martín en 'sábado Deluxe'

También razonó cómo su manera de ser y su sueldo condicionó su relación con las drogas: "Un chaval con 24 años, ganando 8.000 euros en una mañana, viviendo en Ibiza y siendo una persona frágil como soy yo. Es muy fácil que caigas en eso".

"Recuerdo la entrevista a Alonso Caparrós y me pareció una barbaridad todo lo que consumía. Yo no he llegado a esos niveles, pero sí es cierto que mi consumo era de forma continuada", se comparó el paparazzi con el relato que Alonso Caparrós contó también en 'Sábado Deluxe' un tiempo antes. Jordi, no llegaba a tener un con sumo tan elevado, pero sí que llegó a consumir hasta cuatro gramos al día, según contó. Una cantidad que, como señaló el presentador, podría haberle costado la vida.