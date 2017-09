John Bradley: "Decidí hacerme famoso para poder conocer a mi 'Spice Girl' favorita" Samwell Tarly se ha convirtiendo en uno de los personajes más queridos de Juego de Tronos. Sin embargo, John Bradley, sigue siendo un gran desconocido para el gran público R.I GRANADA Lunes, 18 septiembre 2017, 11:53

El cómico Josh Gondelman le invitó a participar en una ronda de Wiki What? para descubrir diversos aspectos de su vida.

La respuesta a esta pregunta resultó un tanto inesperada, ya que Bradley declaró que su máxima motivación para convertirse en actor era conocer a Geri Halliwell, su Spice Girl favorita, un sueño que, a sus 29 años, aún no ha logrado cumplir. "Mucha gente me pregunta que por qué me metí al mundo de la actuación. Cuando tenía unos ocho años me dije a mí mismo que tenía que hacerme famoso para poder conocer a Geri Halliwell", contó. "Mientras otros niños estaban intercambiando pegatinas de fútbol y otros deportes yo estaba intercambiando fotos de las Spice Girls con mis amigas", añadió.

Quien sí ha conocido a Geri Halliwell (y no porque fuera su sueño precisamente) ha sido Kit Harington (Jon Nieve). El encuentro tuvo lugar hace unos días en el circuito de Monza, durante el GP de Italia. La ex Spice Girl es una gran seguidora de Juego de Tronos.