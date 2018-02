Joaquín Sánchez: "Me tiré una semana durmiendo en el sofá cuando mi mujer se enteró de lo que me había gastado" Bertín Osborne recibe al futbolista en su casa como invitado de 'Mi casa es la tuya' IDEAL.ES Sábado, 17 febrero 2018, 15:03

El futbolista Joaquín Sánchez ha sido el último invitado en 'Mi casa es la tuya'. El jugador se ha trasladado a la finca del presentador en Sevilla para seguir hablando de ciertos aspectos de su vida profesional y personal.

En primer lugar, el presentador ha comenzado la entrevista preguntándole sobre la compra de acciones del equipo de futbol en el que juega, sobre lo que el invitado ha afirmado que "fue una oportunidad muy bonita. Es como devolverle al Betis una parte de todo lo que me ha dado. Tener un cachito del Betis".

A pesar de eso, Sánchez también ha confesado que su mujer no se lo tomó tan bien como esperaba, contando que "me tiré una semana durmiendo en el sofá cuando mi mujer se enteró de lo que me había gastado en acciones. Cruzaba la línea del cuarto y me decía... ¡Al sofá!".

Más tarde, el invitado ha hablado sobre sus inicios y orígenes en el futbol, sobre lo que ha contado que "entiendo que haya gente que olvide de dónde viene, cuando con 17 años se ven en un equipo de primera, con un contrato millonario...yo también me creía el rey del mambo".

Continuando con esto, el futbolista ha dicho que "ahí influye mucho la familia, para que te bajen a tierra, donde tienes que estar. A mí, tener a mi padre a mi lado, me ayudó muchísimo", añadiendo poco después que "no sé a qué me hubiera dedicado de no haber sido futbolista".

Finalmente, el presentador ha querido terminar la entrevista preguntándole si querría tener más hijos, a lo que él ha respondido que "te voy a contar una cosa Bertín: Es tan difícil pillar a mi mujer... Se va a dormir con pijama, calcetines, alborno... No se puede poner más ropa. Me aburro de quitársela Así no se puede, y lo peor es que te lo digo de verdad".