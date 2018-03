¿Por qué Isabel Pantoja no devuelve su medalla de Andalucía? La Junta decidió retirarle tal distinción y presentar una revocación tras la condena a dos años de prisión por su implicación en el caso Malaya en 2014 IDEAL GENTE Jueves, 8 marzo 2018, 16:32

Isabel Pantoja está en el ojo del huracán de los medios de la prensa rosa por la Medalla de Andalucía que le concedieron en el año 2002 por su carrera artística.

Recordamos que la Junta de Andalucía decidió retirarle esta distinción y presentar una revocación tras la condena a dos años de prisión por su implicación en el caso Malaya en 2014. La artista debería de haber devuelto la medalla, pero no ha sido así.

«Doy las gracias a todos los andaluces y a la Junta por haberse acordado de mí», dijo en su momento. ABC recoge ahora que la Junta la Junta de Andalucía no dan mucha importancia al tema, ya que consideran que lo importante es «haberle retirado de ser Medalla de Andalucía. Que devuelva o no el objeto físico, no es una prioridad», concluyen.