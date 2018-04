Irrumpe en el desahucio de la hija del marqués de Larios para desmentir su versión El trabajador quería reclamar el dinero que Sandra Fernández le debe IDEAL Viernes, 20 abril 2018, 10:19

La hija del marqués de Larios se encontraba a las puertas de su casa rodeada de su hijo pequeño y de un gran número de medios para denunciar la situación en la que se encuentra. Sin embargo, apareció un trabajador al que le debe dinero para cambiar el rumbo de la historia.

Sandra Fernández de Villavicencio estab siendo desahuciada de su chalet en La Moraleja, cuando apareció un trabajador que contrató hace tres meses para que puliese el mármol de su vivienda.

El hombre aseguró que la hija del marqués de Larios le debe 2.000 euros a él y a su socio y decidió aparecer cuando los emdios estaban delante para reclamar lo qeu considera suyo.

"Entiendo tu postura pero con la situación que estás atravesando no tendrías que haber contratado lo que has contratado", decía el trabajador a la joven.

Sandra no se esperaba la aparición sorpresa de este hombre y con voz temblorosa intentó calmar la siatuación alegando que no sabía quién era el hombre y que a quien tenía qu ir a reclamar el dinero era a su padre: "Yo no le he visto nunca a usted, pero vaya a reclamarle a mi padre".

Al parecer la obra que la hija del marqués hizo hace unos meses en su chalet, con el consentimeinto de su padre, según afirma ella, ha dejado a más de un trabajador sin cobrar.