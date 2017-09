La irónica respuesta de Juan y Medio a la polémica Han decidido restar importancia a la polémica para que el programa transcurra con normalidad R.I GRANADA Martes, 12 septiembre 2017, 11:58

El viernes 8 de septiembre, en el programa de las tardes de Canal Sur, se vivió un polémico momento con Juan y Mediocómo protagonista en 'La tarde aquí y ahora'. El momento se hizo viral y durante todo el fin de semana acusando al presentador de machista.

La propia Ruiz salió en defensa su compañero afirmando: "Lamentable el uso que algunos quieren darle a una broma acordada. Me niego a darle a nadie el "poder" de hacerme sentir víctima de nada".

Pasado el fin de semana, el lunes 11 de septiembre, el programa arrancaba de nuevo y, a pesar de no hablar directamente del tema, el presentador ha lanzado alguna pullita a sus críticos. Con el público en pie mientras sonaba música, Juan y Medio ironizaba: "No hemos dicho el título del disco, se llama: Ladran, luego cabalgamos".

La cosa no ha quedado ahí, ya que Eva Ruiz ha comentado que se le caía una tira del vestido. El presentador le ha replicado con humor: "No, no toco ahí ni muerto. No te acerques con un trozo de tela". Tras estos comentarios, restándole importancia a la polémica, han obviado completamente el tema y el programa ha transcurrido con normalidad.