«Me iría de fiesta con Joey de 'Friends'»

Toni Cantó / IRENE MARSILLA MIKEL LABASTIDA Domingo, 18 febrero 2018, 13:22

A Toni Cantó lo conocimos como presentador. Más tarde supimos que también era actor. En un giro propio de serie se metió en política. Es diputado por Ciudadanos y pasa por esta sala de interrogatorios para dejar al descubierto sus gustos y filias seriéfilas.

- Se le acusa de serieadicto. ¿Cómo se declara, culpable o inocente?

- Me declaro culpable. Las he practicado y consumido. A veces tengo crisis y si la calidad es buena, encadeno capítulo tras capítulo. Me engancho... Se apoderan de mí y pierdo el control. Ya no soy capaz de esperar, como antes.

«En la infancia, de vez en cuando, me habría venido bien un buen 'Frasier'»

- Hablemos de política. ¿A qué personaje de serie ficharía para Ciudadanos?

- El personaje de Eli Gold en 'The Good Wife' sería un buen fichaje. Me divertía mucho y su astucia sería siempre bienvenida.

- ¿Y qué serie le regalaría a Albert Rivera?

- Por hacer patria, la última española que más me ha gustado, 'Vergüenza'. Un Javier Gutiérrez y una Malena Alterio que lo bordan y te hacen sentir realmente mal, pero también reír frente a lo más incómodo, que además es común a todos.

- ¿Qué cuentan las series sobre la política que usted puede asegurar que no es real?

- La política supera a la ficción. Si un par de guionistas se presentan ante una tele y le intentan vender una serie que va sobre un corrupto fugado de la justicia que pretende gobernar desde Bélgica una comunidad española por 'skype'... Les harían un control de estupefacientes. Y ahí estamos.

- Un Lannister siempre paga sus deudas, ¿y usted?

- Yo también. Duermo más tranquilo.

- ¿Qué espoiler le dolió más?

- Tengo una memoria frágil. Si me los cuentan los olvido rápido, y por lo tanto no molestan.

- ¿Cuál ha sido su último descubrimiento seriéfilo?

- Quizá 'The Handmaid's Tale'. Es maravillosa. Y también 'Big Little Lies'. Me ha gustado mucho. Tiene la mejor trama que he visto nunca sobre el maltrato.

- ¿Con qué personaje animado se siente más identificado?

- A medida que avanza la vida, cada vez más con el coyote.

- Volvamos a su infancia. ¿En qué se parecía a 'La casa de la pradera'?

- Hubo de todo. Había días de 'La casa de la pradera', otros de 'Shameless'... Hubo 'Bill Cosby', 'Roxanne', 'Modern family', 'Seinfeld' e incluso 'Alf'. De vez en cuando me habría venido bien un buen 'Frasier'.

- Cuánta variedad. ¿Alguna vez tuvo una pandilla como la de 'Stranger Things'?

- Tengo esa serie en espera. Sé que es imperdonable. Pido disculpas.

Centrar el tiro

- Puestos a imaginar ¿qué personaje de una serie americana le hubiese gustado interpretar como actor?

- Yo de joven tuve que poner muchas copas. Me hubiera encantado llevar el bar de 'Cheers'. Ted Danson estaba genial y la serie me encantaba.

- ¿Qué le faltan a las series españolas para parecerse a alguna de esas americanas en que ha pensado?

- Algunas ya lo hacen: centrar más el tiro. No intentar gustar a todos los públicos. Pero es lo que les piden las cadenas. De todas formas, tenemos una calidad estupenda. Recuerdo las que se hacían hace treinta y tantos años, cuando yo empecé. Hemos mejorado muchísimo y creado una industria de la que viven muchos.

- Juguemos con varios títulos vinculados a usted. ¿Cuál ha sido en su vida su 'golpe de suerte'?

- Mis hijos, mi novia, algunos amigos... Poder vivir haciendo lo que me gusta.

- Si tuviese '7 vidas', ¿en las próximas a qué se dedicaría?

- A lo mismo que ahora, pero con más tiempo.

- ¿Cuándo ha vivido una 'vida loca'?

- Si a mí me dicen cuando salí de Valencia con 18 años que iba a conseguir vivir del cine, la televisión y el teatro y que iba a ser el primer actor en España en ser diputado en el Congreso... Eso es una vida loca.

- Por cierto, a sus discusiones-malos entendidos en Twitter, ¿qué título de serie le ponemos?

- 'Perdidos' o 'Breaking bad'...

- ¿Con qué personaje de serie le gustaría salir de fiesta?

- Joey de 'Friends'. ¡Me he reído tanto con ese personaje!

- Si viniese la Inquisición a quemar todas las series del mundo, ¿qué tres títulos salvaría?

- Oiga usted, los libros y las series no se queman. Eso sólo lo hacen los nazis y los comunistas.

- Perdón, hagamos un fundido a negro como el de 'Los Sopran0'. Por cierto, ¿lo entendió?

- Me costó más entender el fundido a negro del actor Gandolfini. Me gustaba mucho.

- Entonces, ¿qué final no entendió?

- Un consejo, si no entiendes un final... no lo confieses nunca. Queda fatal.